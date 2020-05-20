В Бельгии начались клинические испытания лекарства против COVID-19 на 50 пациентах.
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Как сообщает Le Soir, Федеральное агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения Бельгии (AFMPS) выдало разрешение на клинические испытания компании Biophytis, которая производит лекарство Sarconeos для лечения нервно-мышечных заболеваний. Создатели препарата полагают, что он способен помочь и больным с COVID-19.
Испытания пройдут в два этапа. Во время первого в университетском госпитале Мехелена изучат терапевтические эффекты препарата. В нем поучаствуют 50 пациентов с COVID-19. После испытания продолжат в других учреждениях на группе размером 180 человек. Третий этап планируется провести уже за пределами Бельгии – во Франции, Великобритании и США.
В Бельгии стартуют испытания лекарства от COVID-19 на людях
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