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20 мая • обновлено в 21:48
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В Бельгии стартуют испытания лекарства от COVID-19 на людях

2.1т
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В Бельгии начались клинические испытания лекарства против COVID-19 на 50 пациентах.

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Как сообщает Le Soir, Федеральное агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения Бельгии (AFMPS) выдало разрешение на клинические испытания компании Biophytis, которая производит лекарство Sarconeos для лечения нервно-мышечных заболеваний. Создатели препарата полагают, что он способен помочь и больным с COVID-19.

Испытания пройдут в два этапа. Во время первого в университетском госпитале Мехелена изучат терапевтические эффекты препарата. В нем поучаствуют 50 пациентов с COVID-19. После испытания продолжат в других учреждениях на группе размером 180 человек. Третий этап планируется провести уже за пределами Бельгии – во Франции, Великобритании и США.

В Бельгии стартуют испытания лекарства от COVID-19 на людях

В Бельгии стартуют испытания лекарства от COVID-19 на людях

Как сообщал OBOZREVATEL, в США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
Теги
лекарства вирус
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