В Бельгии произошла перестрелка: убиты полицейские и прохожий

В городе Льеж в Бельгии 29 мая вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции и одного прохожего на бульваре д'Аврой.

После этого он взял в заложницы женщину - сотрудницу школы Атене Леони де Ваха, сообщает местное издание RTBF со ссылкой на источники.

Еще два человека были ранены в перестрелке, которая произошла недалеко от кафе.

Перестрелка началась после попытки полицейских проверить документы.

Позже мэр Льежа сообщил о ликвидации злоумышленника. По его словам, ситуация стабилизирована, дети в лицее в безопасности.

По словам очевидцев, стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар". Полиция рассматривает версию о теракте.

Также в СМИ появилась информация о как минимум четверых убитых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям.