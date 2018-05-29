В Бельгии произошла перестрелка: убиты полицейские и прохожий

В городе Льеж в Бельгии 29 мая вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции и одного прохожего на бульваре д'Аврой.
После этого он взял в заложницы женщину - сотрудницу школы Атене Леони де Ваха, сообщает местное издание RTBF со ссылкой на источники.
Еще два человека были ранены в перестрелке, которая произошла недалеко от кафе.
Перестрелка началась после попытки полицейских проверить документы.
Позже мэр Льежа сообщил о ликвидации злоумышленника. По его словам, ситуация стабилизирована, дети в лицее в безопасности.
По словам очевидцев, стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар". Полиция рассматривает версию о теракте.
Также в СМИ появилась информация о как минимум четверых убитых.
Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям.