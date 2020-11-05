В Бельгии обнаружили крупнейшую партию кокаина на 450 млн евро. Фото

Мирослав Семенюк Мир 22:14, 5.11.2020 Обновлено: 22:16, 5.11.2020

Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую в мире партию наркотиков, поступившую из-за рубежа.

Как сообщила в Twitter федеральная полиция Бельгии, 11,5 тонн кокаина спрятали в пяти грузовых контейнерах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро.

Операция проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией.

Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен, откуда контейнеры предполагалось переправить в соседние Нидерланды. В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом.

Бельгийские правоохранительные органы задержали в рамках данного дела двух человек. Следствие продолжается.

11,5 тонн кокаина спрятали в пяти грузовых контейнерах
Twitter Federale Politie
Примерная стоимость партии составляет 450 миллионов евро
Twitter Federale Politie
Партия наркотиков стала крупнейшей в мире, поступившей из-за рубежа
Twitter Federale Politie

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине изъяли рекордную партию кокаина на 200 млн гривен.

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Мир

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