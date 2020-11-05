В Бельгии обнаружили крупнейшую партию кокаина на 450 млн евро. Фото

Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую в мире партию наркотиков, поступившую из-за рубежа.

Как сообщила в Twitter федеральная полиция Бельгии, 11,5 тонн кокаина спрятали в пяти грузовых контейнерах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро.

Операция проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией.

Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен, откуда контейнеры предполагалось переправить в соседние Нидерланды. В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом.

Бельгийские правоохранительные органы задержали в рамках данного дела двух человек. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине изъяли рекордную партию кокаина на 200 млн гривен.