В Бельгии обнаружили крупнейшую партию кокаина на 450 млн евро. Фото
Операция проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией
Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен
Бельгийские правоохранительные органы задержали в рамках данного дела двух человек
Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую в мире партию наркотиков, поступившую из-за рубежа.
Как сообщила в Twitter федеральная полиция Бельгии, 11,5 тонн кокаина спрятали в пяти грузовых контейнерах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Примерная стоимость этой партии составляет 450 миллионов евро.
Операция проходила в рамках ликвидации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков между Латинской Америкой и Бельгией.
Партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, затем ее перевезли в Антверпен, откуда контейнеры предполагалось переправить в соседние Нидерланды. В контейнерах, помимо кокаина, находился металлолом.
Бельгийские правоохранительные органы задержали в рамках данного дела двух человек. Следствие продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине изъяли рекордную партию кокаина на 200 млн гривен.