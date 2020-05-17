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18 мая • обновлено в 01:39
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В Бельгии медики устроили премьеру "коридор позора". Видео

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В Бельгии медики устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру Софи Вильмес.

Инцидент произошел в больнице Сен-Пьер тогда, когда премьер приехала к врачам, чтобы морально поддержать персонал, передает The Guardian.

Однако врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной.

В Бельгии медики выразили протест премьеру Софи Вильмес

В Бельгии медики выразили протест премьеру Софи Вильмес

Таким образом они продемонстрировали свое возмущение тем, как власть относится к системе здравоохранения в условиях пандемии.

Отметим, состоянием на 17 мая в Бельгии коронавирусом заболели более 55 тысяч человек, из которых более 9 тысяч скончались.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 17 мая во всем мире коронавирусом заболели более 4,7 миллиона человек. Из них более 1,5 миллиона в США, однако далее в печальном антирейтинге размещены самые сильные страны Европы: Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и другие.

От инфекции скончались более 315 тысяч человек, а вылечились более 1,8 миллиона.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
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