В Бельгии хотят узаконить третий пол X  в свидетельствах о рождении

Правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации при оформлении свидетельства о рождении, чтобы дать возможность выбрать не только мужской или женский пол, но и третий – X.

Об этом сообщило LeSoir.be. Такую информацию озвучил министр юстиции страны Винсент ван Квикенборн.

Он отметил, что "в законодательство о регистрации пола будут внесены поправки в соответствии с практикой Конституционного суда".

"Это этически чувствительный вопрос, я знаю об этом. Поэтому я хочу привлечь парламент. Я надеюсь, что обсуждение может пройти в условиях полной открытости и свободы", – заявил Квикенборн.

В прошлом году Конституционный суд действительно отменил некоторые положения закона "О трансгендерах" от 25 июня 2017 года, которые сочли необоснованно ограничительными и, следовательно, дискриминационными.

Суд установил, среди прочего, неполный перечень бинарных категорий – мужского или женского пола – для регистрации в свидетельстве о рождении. Он предложил законодательному органу принять во внимание принцип самоопределения.

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