В Бельгии 23 жителя дома престарелых умерли от COVID-19 после визита Санта-Клауса

Виктория Довгань Мир 11:02, 28.12.2020 Обновлено: 11:21, 28.12.2020

В бельгийском городе Мол 23 человека, которые проживали в доме престарелых, умерли от коронавируса после визита Санта-Клауса.

Как сообщает RTBF, вспышка опасной болезни была зафиксирована в заведении после того, как 4 декабря его посетил волонтер, который поздравил пенсионеров с наступающим Рождеством. При этом мужчина не знал, что заражен COVID-19.

Волонтер в бельгийском городе Мол мог заразить коронавирусом более 120 пенсионеров.
Скриншот видео

По словам вирусолога Марка Ван Ранста, в целом инфекция поразила 125 жителей дома престарелых. Показательно, что все они заразились от одного и того же источника.

В то же время у врачей пока нет окончательной уверенности в том, что массовая заболеваемость коронавирусом спровоцирована именно волонтером-добровольцем. Ведь мужчина регулярно приезжал в заведение, а поэтому так же мог заразиться от кого-то из его жителей или сотрудников.

В Бельгии коронавирусом заболели более 125 жителей дома престарелых.
Скриншот видео
После визита Санта-Клауса в дом престарелых в Бельгии от коронавируса умерли 23 человека.
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в итальянском Солето 80 жителей дома престарелых заразились коронавирусом и в течение двух суток оставались без присмотра. В результате девять человек умерли. Впрочем, смерть могла наступить не от болезни, а от жажды.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Казанский: Россия хочет кусок нашего суверенитета, Кравчук взбесил Москву

Хлеб подорожает в начале 2021 года: украинцам сказали точную стоимость

Теннисистка выставила на продажу свои обнаженные фото ради денег на карьеру

Шмыгаль: Украине хватит денег на закупку вакцин от коронавируса

Жизнь за Украину в 2020 году отдали десятки героев: лица и судьбы