В Беларуси журналисты объявили бойкот российскому послу из-за Крыма: что произошло

Белорусские СМИ отказались от участия в пресс-конференции с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем, посвященной пятилетию аннексии Крыма.

"Мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году", — говорится в заявлении редакций.

В частности, среди тех, кого не будет на мероприятии, — интернет-портал TUT.BY, "Европейское радио для Беларуси", информационное агентство БелаПАН, газеты "Наша Нива" и "Народная воля".

Михаил Бабич kremlin.ru

В заявлении подчеркивается, что решение не означает игнорирование посла России.

"Мы подчеркиваем, что это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы", - добавили представители СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вокруг скандального российского посла в Минске Михаила Бабича, который высказывался о вхождении Беларуси в состав РФ, возник ажиотаж.

После слов дипломата МИД Беларуси резко ответил ему, указав, что следует понимать разницу между федеральным округом и независимым государством.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!