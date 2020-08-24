В Беларуси жертв пыток стали тайно вывозить за город из СИЗО – росСМИ

В столице Беларуси Минске работники изолятора временно содержания якобы начали вывозить за город сильно избитых задержанных людей.

Этот ИВС, в частности, расположен на улице Окрестино и прозван "пыточным" за жестокость по отношению к заключенным. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на информацию своего корреспондента, который находится в разбитом у стен учреждения волонтерском лагере.

В частности, одна из волонтеров отметила, якобы из-за того, что происходящее здесь привлекло внимание прессы и общественности, жертв пыток перестали выпускать из ворот изолятора, "где на них сразу обратят внимание".

"Заключенных в самом плохом состоянии тайно вывозят за город, в район МКАДа, иногда просто на улицу, подальше от ИВС, и выбрасывают из автозаков", – приводит издание слова свидетельницы этих событий.

Собеседница также добавила, что волонтерские машины следуют за автозаками и подбирают людей.

"Но на днях одного водителя просто обстреляли", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусской столице Минске 22 августа состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков. Демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестино, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа.

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