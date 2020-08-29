В Беларуси женщины вышли на марш солидарности, есть задержанные. Фото и видео

Кирилл Лютый Мир 16:30, 29.08.2020 Обновлено: 17:14, 29.08.2020

В субботу, 29 августа, в столице Беларуси Минске начался женский марш солидарности.

Шествие в столице началось в 16:00 на площади Победы, после чего протестующие против действующей власти начали движение к площади Независимости (чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте до конца страницы).

Женщины вышли с плакатами, бело-красно-белыми флагами, которые Лукашенко накануне связал с Гитлером, и кричат "Живе Беларусь".

"Радио Свобода Беларусь" сообщило, что едва успел начаться марш, как пошли первые задержания протестующих. Человек в черном задержал даже их журналиста, это произошло в прямом эфире.

В 16:35 на вход и выход закрыли станции метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы. Поезда на них следуют без остановки. Метрополитен сообщил, что это сделали в целях обеспечения безопасности пассажиров, и приносит извинения за временные неудобства.

ОМОН не дал протестующим пройти по проспекту Независимости, поэтому они развернулись и пошли в сторону Уручья.

Марш солидарности начался в 16:00
Telegram-канал TUT.BY новости
Женщины вышли на протесты против власти
Telegram-канал TUT.BY новости
СМИ заявили о первых задержаниях
Telegram-канал TUT.BY новости
На акции много правоохранителей
Telegram-канал TUT.BY новости
ОМОН мешает протестующим
Telegram-канал TUT.BY новости
Минск охватили новые акции протеста
Telegram-канал TUT.BY новости
Марш солидарности проводится и в других городах Беларуси
Telegram-канал TUT.BY новости
Женщины протестуют против власти
Telegram-канал TUT.BY новости
Автозаки, как всегда, тоже на месте
Telegram-канал TUT.BY новости
Марш солидарности начался на площади Победы
Telegram-канал TUT.BY новости
Женщины в Минске вышли на протест
Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, на фоне протестов в Беларуси в сети всплыло историческое видео того, как ее лидер Александр Лукашенко впервые присягал на верность стране и гражданам именно под бело-красно-белым флагом.

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Мир

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