В Беларуси заявили о попытке бегства Колесниковой в Украину. Видео

Члены Координационного совета в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину в ночь на 8 сентября.

При этом их коллега Мария Колесникова была задержана на границе, сообщают белорусские СМИ. В сети появилось и видео того, как авто с оппозиционерами покидало территорию страны (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Telegram-канал ATN_NEWS пишет, якобы на фоне слухов о похищении Колесниковой, она и двое ее коллег, "отключив телефоны, тайком выдвинулись к белорусско-украинской границе".

"Дождавшись ночи, как и положено жанру темного дела, участники решают прорываться на ту сторону. Именно прорываться! Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины", – говорится в сообщении.

Мария Колесникова и Антон Родненков. Коммерсантъ

Там добавили, что в итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, а Колесникову "задержали прямо на границе, беглецов ищут вместе с украинцами". В сети опубликовали и видео "прорыва", хотя на кадрах не видно ни Колесниковой, ни ее коллег.

Также в сети появилось видео признания Кравцова о том, что он с коллегами намерен уехать из страны.

"Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", – сказал белорус.

Кравцов заявил о намерении выехать из Беларуси. Скриншот с видео

Позже телеканал "Беларусь 1" в своем Telegram сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", –повторило СМИ уже озвученную информацию.

В Госпогранкомитете Республики Беларусь не смогли ее подтвердить, отметив, что пограничный контроль прошли все трое белорусов.

Скриншот сообщения. Telegram-канал ATN_NEWS

Вскоре же BELTA подтвердило, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и "оказались на сопредельной стороне", тогда как Колесникова действительно задержана.

Как рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, члены Координационного совета 8 сентября около 04:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе.

"С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды… Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничной контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако в последствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", – заявил Бычковский.

Скриншот. Telegram-канал "TUT.BY новости"

Комментарий представителя Госпогранкомитета Беларуси Telegram-канал BELTA

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Однако в милиции опровергли свою причастность.