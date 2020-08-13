В Беларуси заявили о показаниях Тихановской против своего штаба: соратники якобы планировали ее убить
В Беларуси заявили, якобы кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая выехала из страны после выборов, дала показания на членов собственного штаба.
Соответствующую информацию распространил провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы". Его авторы, без указания источника, пишут, будто в КГБ оппозиционеру давали прослушать запись, на котором "соратники планировали ее убить".
"Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится регистрация уголовных производств по статье "Убийство, подготовка убийства", – утверждается в сообщении.
Отметим, что накануне этот же Telegram-канал, без ссылки на источники, первым опубликовал видео признаний Тихановской в кабинете председателя ЦИК. На нем, напомним, она читала с листа заранее написанный текст, призывая белорусов не участвовать в протестных митингах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что она находится на свободе и в безопасности в его стране. Также он отметил, что Тихановскую насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.
Сама Тихановская заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.
Позже кандидат в президенты Беларуси выступила с новым видеообращением, в котором, читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.
СМИ допустили, что послание Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Доказательством служит аналогичный диван и жалюзи с разных кадров.
Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как Тихановская оставляла страну, которую всколыхнули протесты.
Позже в МИД Литвы анонсировали новое обращение соперницы главы Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской.