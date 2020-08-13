В Беларуси заявили о показаниях Тихановской против своего штаба: соратники якобы планировали ее убить

В Беларуси заявили, якобы кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая выехала из страны после выборов, дала показания на членов собственного штаба.

Соответствующую информацию распространил провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы". Его авторы, без указания источника, пишут, будто в КГБ оппозиционеру давали прослушать запись, на котором "соратники планировали ее убить".

"Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится регистрация уголовных производств по статье "Убийство, подготовка убийства", – утверждается в сообщении.

Скриншот (Telegram-канал "Желтые сливы")

Отметим, что накануне этот же Telegram-канал, без ссылки на источники, первым опубликовал видео признаний Тихановской в кабинете председателя ЦИК. На нем, напомним, она читала с листа заранее написанный текст, призывая белорусов не участвовать в протестных митингах.

Скриншот сообщения (Telegram-канал "Желтые сливы")

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