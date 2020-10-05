В Беларуси заявили о начале второй волны коронавируса

В Беларуси уже можно говорить о начале второй волне эпидемии коронавируса.

Такое заявление сделал 5 октября начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения страны Александр Пацеев, передает БЕЛТА. Он отметил, что сейчас продолжается рост заболеваемости.

"Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса", – сказал Пацеев.

Он заверил, что в Беларуси отработана "вся система, все алгоритмы оказания медпомощи, все клинические протоколы".

"Мы создали систему, которая показала свою эффективность. У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. Достаточные мощности анестезиолого-реанимационной службы, ИВЛ. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация по обеспечению кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе. Профессионалы знают протоколы, у них есть опыт работы", – заявил чиновник.

Он также сообщил, что система здравоохранения Беларуси обеспечена лекарствами для оказания медпомощи. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты. "С точки зрения профилактики необходимо то, о чем мы говорили и раньше, это социальное дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты", – добавил Пацеев.

Отметим, по данным Worldometers, по состоянию на утро 5 октября, Беларусь занимает 48-е место по количеству случаев коронавируса с показателем 80 295 больных с начала пандемии.

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