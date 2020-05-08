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8 мая • обновлено в 19:53
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В Беларуси заявили, что Лукашенко "не отступит, даже если положит полстраны"

2.8т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не введет карантин в стране и не "отступит", даже если положит половину страны.

Об этом заявил белорусский врач из Гродно Александр Лобан в интервью "Апострофу". По его словам, глава государства не умеет менять свои решения.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

ТАСС

"Как говорят, в шахматы с голубем играть невозможно – он собьет все фигуры крылом, нагадит на доску и улетит. Так же и Лукашенко. Ему наплевать на все, он творит все, что хочет. Сейчас ему хочется быть крутым пацаном на районе, который ничего не боится", – сказал врач.

Лобан не сомневается, что европейские страны, видя ситуацию в Беларуси, закроют границы, и человек с белорусским паспортом никуда не сможет выехать.

Как писал OBOZREVATEL ранее, врач из Беларуси рассказал о сотнях погибших от коронавируса.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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