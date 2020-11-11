В Беларуси возбудили 900 уголовных дел против кандидатов на президентских выборах, сотрудников штабов и участников протестов.

Такие данные за шесть месяцев начиная с мая обнародовал правозащитный центр "Весна". Также были задержаны тысячи человек.

Отмечается, что дела открывали по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении силовикам, насилии в отношении правоохранителей, а также об организации или участии в нарушении общественного порядка.

Также правозащитники отметили, что за указанный период были задержаны 16 тысяч демонстрантов.

Напомним, что в Беларуси после выборов президента начались массовые протесты, во время которых силовики жестко задерживали демонстрантов, которые вышли против незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Большинство стран не признали результаты голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС и Канада ввели санкции против белорусских чиновников, в том числе и в отношении Лукашенко.