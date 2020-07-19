В Беларуси 'засекли' укравшего €2 млрд афериста: его связывают с ФСБ РФ

В Беларуси найден один из самых разыскиваемых преступников мира – австриец Ян Марсалек, которого искали из-за аферы на 2 миллиарда евро. Также есть вероятность, что бывший топ-менеджер компании Wirecard работал с российскими частными военными компаниями и ФСБ.

Как передает The Insider в совместном расследовании с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy, в июне 40-летнего Марсалека уволили из компании вместе с другими топ-менеджерами.

Wirecard, основанная в 1999 году, занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы. Например – нелегальные казино или порносайты. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30-ку крупнейших компаний Германии.

Австрийца уволили после того, как в минувшем году журналисты заметили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Подобные проблемы обнаружили также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 миллиардов евро. Они должны были храниться на счетах в Азии, за деятельность в регионе отвечал именно Марсалек.

Ян Марсалек. Фото - dw.com

После этого Марсалек уехал на Филиппины, а затем в Китай. В свою очередь власти Германии и Австрии вместе со спецслужбами других стран начали разыскивать мужчину по подозрению в связях с российской разведкой. В Европе заподозрили, что Wirecard могла быть замешана в финансировании российских ЧВК в Африке. Утверждается, что с 2015 года Марсалек выполнял задания в Ливии, сотрудничая с Андреем Чупрыгыним, который якобы является офицером Главного разведывательного управления РФ.

Марсалек подозревается также в сотрудничестве с "Обществом австрийско-российской дружбы" и крайне-правой "Австрийской партией свободы", лояльной к власти России.

Согласно иммиграционным данным, изученными Bellingcat, за последние 10 лет Марсалек больше 60 раз приезжал в Россию. Регулярно летать в страну он начал в 2010 году. В 2014 году Марсалек прилетал в Москву 10 раз — обычно оставаясь в России только на сутки. В следующем году — 16 раз в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань. The Insider отмечает, что он мог перевозить в Россию большие суммы денег. При этом он прилетал в Россию по шести разным австрийским паспортам.

Три фотографии из австрийских паспортов Марсалека. Фото - theins.ru

В расследовании сказано, что за австрийцем с 2015 года следит ФСБ, которая отслеживает все его поездки, помимо передвижений по ЕС. Причины такого интереса ФСБ к Марсалеку достоверно неизвестны. Авторы расследования предполагают, что спецслужба посчитала его привлекательным для вербовки, и, возможно, Марсалек сотрудничал с ФСБ.

Маршруты Марсалека. Фото - theins.ru

Журналисты считают, что сейчас Марсалек, вероятно, находится в Беларуси. В беседе с одним из бывших коллег он рассказал, что живет там, где "у власти одни и те же люди последние 25 лет".

В базе данных о пересечении границ сказано, что Марсалек прилетел в Беларусь на частном самолете в июне 2020 года и после этого не покидал страну. После приземления в Минске он спустя два часа отправился в Витебск. Предполагается, что он до сих пор находится в этом городе.

Ян Марсалек. Фото - theins.ru

Как писал OBOZREVATEL, 4 июля в пригороде Вены был застрелен выходец из Чечни Мамихан Умаров. В Австрии он жил по документам на имя Мартин Бек. В Украине чеченец стал известен в начале 2020 года после интервью, в котором рассказал, что принимал заказы на убийства.