В Беларуси засекли спецборт ВКС России: что известно

В Беларуси 12 августа приземлился спецборт Воздушно-космических сил России. Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в 9:44 вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области РФ.

Об этом сообщил InformNapalm со ссылкой на сервис FlightRadar. Через некоторое время сигнал борта зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области Белоруссии.

Пока неизвестно, кого перебросили в Беларусь этим спецбортом, или же он отправлен с другой целью – принять кого-то на борт, или доставить груз.

Ту-134АК – самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борта такого типа, как правило, имеют средства спецсвязи и предназначаются в основном для правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров.

Издание отметило, что RA-65690 - это борт ВКС России представительского VIP-класса. На нем летают российские военные рангом не ниже заместителя министра обороны РФ с обслугой.

Среди версий в сети также обсуждают, что:

борт перебросил российских снайперов, или оружие, которое будут использовать против протестующих в Беларуси;

борт должен забрать боевиков "ПГК Вагнера", которые ранее прибыли в Беларусь группами, одна из которых была задержана КГБ Беларуси накануне;

цель борта выполнить оба действия, указанные в предыдущих версиях.

Кроме самолета с бортовым номером RA-65690, в Минск в 11:15 вылетел и другой российский борт с номером RA-65992. Через 3:00 второй борт вылетел в обратном направлении в РФ.

В Беларуси приземлился спецборт Воздушно-космических сил России (FlightRadar)

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