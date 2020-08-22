Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия в Беларуси

Бастующие предприятия в Беларуси с понедельника, 24 августа, должны быть закрыты.

Об этом, выступая на митинге своих сторонников в Гродно 22 августа, заявил Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд. Как передает БЕЛТА, политик назвал протесты рабочих попытками давления и угрозами.

"Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", – считает Лукашенко.

Он утверждает, что независимые СМИ стали частью гибридной войны против Беларуси.

"Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", – сказал Лукашенко.

Если предприятия "не остынут", Лукашенко заявил, что попросил губернатора и председателей исполкомов "не заставлять людей работать, если те не хотят".

"Не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота. Остановим", – сказал политик.

Он дал протестующим "субботу и воскресенье на раздумье". "С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", – добавил Лукашенко.

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