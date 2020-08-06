В Беларуси "задержали" начальника штаба конкурента Лукашенко: названа причина

В Минске утром в четверг, 6 августа, задержали доверенное лицо и начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Об этом заявили в объединенном штабе кандидата, хотя Министерство внутренних дел страны эту информацию опровергло, передает TUT.BY. Позже выяснилось, что с женщиной просто провели "разъяснительную беседу".

"Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД, около 11 утра сегодня, при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу", – рассказали в штабе Тихановской.

Коллеги Мороз предположили, что ее могли забрать для опроса, однако не могли понять, по каким вопросам.

"В любом случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты – это нонсенс, у нас три дня до голосования", – прокомментировала инцидент пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В МВД Беларуси заявили, что не задерживали начальника штаба одного из конкурентов Лукашенко. Позже сама Мороз пояснила, что ее якобы возили "для беседы" в отдел по борьбе с организованной преступностью, а потом отпустили.

"Таким образом власти проводили разъяснительную беседу", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты от оппозиции и главная соперница нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила об угрозах от неизвестных лиц, которые звонили с украинской номера.