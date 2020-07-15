В Беларуси задержали более 300 человек, протестующих из-за выборов. Фото и видео

Алексей Титофф Мир 14:51, 15.07.2020 Обновлено: 15:10, 15.07.2020

В Беларуси более 300 человек задержали во время протестов против отказа в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарика и Валерия Цапкала.

Задержания белорусов прошли по всей стране. Больше всего задержаний провели в столице Минске, также людей полиция задерживала в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродоно, передает "Радио Свобода".

Силовые задержания проводил белорусский ОМОН. Отмечается, что силовики буквально закидывали людей в автозаки.

Задержания в Беларуси

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что протесты в стране спровоцировали люди "находящиеся за рубежом". Также в министерстве добавили, что в результате потасовки шесть милиционеров получили травмы, из них четверо госпитализированы.

По фактам "участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" начато уголовное дело. Задержанных белорусов привлекли к административной ответственности.

Задержания людей в Беларуси

"В данный момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в Интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями", – сообщает Следком Беларуси.

ОМОН
Протесты в Беларуси
ОМОН задерживает протестующих
ОМОН
Протесты в Беларуси
Протестная акция
Протест в Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси прошли стихийные акции протеста после того, как ЦИК отказался зарегистрировать независимых кандидатов в президенты.

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Мир

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