В Беларуси задержали более 300 человек, протестующих из-за выборов. Фото и видео

В Беларуси более 300 человек задержали во время протестов против отказа в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарика и Валерия Цапкала.

Задержания белорусов прошли по всей стране. Больше всего задержаний провели в столице Минске, также людей полиция задерживала в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродоно, передает "Радио Свобода".

Силовые задержания проводил белорусский ОМОН. Отмечается, что силовики буквально закидывали людей в автозаки.

Задержания в Беларуси

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что протесты в стране спровоцировали люди "находящиеся за рубежом". Также в министерстве добавили, что в результате потасовки шесть милиционеров получили травмы, из них четверо госпитализированы.

По фактам "участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" начато уголовное дело. Задержанных белорусов привлекли к административной ответственности.

Задержания людей в Беларуси

"В данный момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в Интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями", – сообщает Следком Беларуси.

ОМОН

Протесты в Беларуси

ОМОН задерживает протестующих

ОМОН

Протесты в Беларуси

Протестная акция

Протест в Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси прошли стихийные акции протеста после того, как ЦИК отказался зарегистрировать независимых кандидатов в президенты.