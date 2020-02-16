Лукашенко заболел? В Беларуси забили тревогу из-за состояния здоровья президента

В сети появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы болен.

Проблемы с его здоровьем, по некоторым данным, связаны с сердцем. Из-за этого президент якобы проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах, передают "Дни.ру".

Лукашенко находился в арабской монархии десять дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.

Александр Лукашенко Белта

Активист из Могилева Александр Хамратов обратился в администрацию главы государства, спросив о настоящей цели визита. Ему ответили, что соответствующую информацию можно найти в СМИ. Конкретных изданий чиновники не назвали.

"У блогеров другая информация. Популярный телеграм-канал NEXTA сообщил, что Лукашенко тайно лечился в ОАЭ. Якобы он находился в элитной клинике, куда поехал сразу из аэропорта. Диагноз президента строго засекречен", – сказано в сообщении.

Позже Лукашенко прокомментировал слухи. По его словам, он бегал в день по 15 километров. "Правда, написали, что я там умираю", – заявил глава государства.

При этом недавно Лукашенко в комментарии СМИ рассказывал, как всегда оставаться здоровым.

"Запомните: воздух, питание и вода – важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение. Ну, у вас этого хватает. Это у чиновников меньше движения, поэтому я сегодня утром проснулся в шесть часов, к семи вышел на лыжню (она у меня ещё сохранилась) и набегался там. Это заряд на целый день. Дальше надо нормально питаться и дышать свежим воздухом – и будете здоровыми", – приводит "БЕЛТА" слова политика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко призвал руководство государственных СМИ отказаться или сократить вещание иностранных информационных продуктов. Предположительно, это касается и российских телеканалов.

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