В Беларуси возбудили дело по событиям 6 сентября в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября во время протестов в Минске.

Как сообщается на официальном сайте Следкома, дело возбуждено по ч. 1 ст. 342 (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей", – заявили в пресс-службе.

Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признаны четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет.

Кроме этого, подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство), признана 18-летняя девушка, которая баллончиком нанесла надписи на заграждения.

Сообщается, что все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями.

Как писал OBOZREVATEL, 6 сентября в Беларуси прошли новые протесты против Александра Лукашенко, много задержанных.