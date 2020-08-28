В Беларуси воспитательница закрыла ребенка в туалете за выкрик "Лукашенко в автозак"

В городе Молодечно (Беларусь) произошло ЧП в детском саду. Там воспитательница на час закрыла 3-летнего мальчика в туалете за то, что он крикнул: "Лукашенко в автозак".

Как сообщает "Наша Ніna", инцидент случился еще 25 августа в детском саду №27. Мальчик, над которым поиздевалась педагог, является самым младшим ребенком в многодетной семье Роговых. Так, его мама Рада воспитала пятерых собственных детей и двоих приемных, за что награждена орденом Матери.

"25 августа, когда муж забирал Лешу из детского сада, позвонил мне и сказал, что произошло ЧП. Сын в слезах рассказал о том, что в группе крикнул: "Лукашенко в автозак". За это воспитательница разозлилась и заперла его в туалете. Леша говорит, что просидел там почти весь тихий час", – рассказала женщина.

По ее словам, малыш мог услышать эту фразу и из телевизора, и на площади в Молодечно во время протестов 9 августа.

"Мы гуляли с детьми вечером на площади, и я – честно вам признаюсь – подумала, что снимают кино. Посреди площади стояли люди на коленях перед ОМОНом. Я не сразу поняла, что это может происходить на самом деле. Возможно, тогда сын и подхватил эту фразу", – объяснила мама мальчика.

Она также рассказала, что не запрещала ребенку ее повторять, потому что боялась, что сын станет делать это специально, если на этом начать акцентировать внимание.

"Леше только в ноябре исполнится четыре годика. Как может ребенок понять, за что его наказали? Теперь он плачет, отказывается идти в детский сад, боится, что снова закроют в туалете", – возмутилась Рада Рогова.

Из-за случившегося женщина обратилась к заведующей детским садом Елене Драгун, однако та попыталась перевести всю вину за инцидент на ребенка.

"Знаете, что она мне сказала? Давайте проведем очную ставку вашего сына и воспитательницы. Заведующая стала говорить о том, что Леша у меня фантазер, что такого не было и что в туалете его никто не закрывал. Мол, он сам остался там, а воспитательница просто прикрыла дверь на минуту. Но они не учли, что перед тем, как пригласить меня в кабинет, громко советовались между собой о том, как им мне отвечать", – вспоминает мама.

27 августа Драгун все же объявила родительское собрание по просьбе родителей, возмущенных такими действиями педагогов.

В группе, куда ходит Леша Рогов, работают три воспитательницы. Однако какая именно из них заперла мальчика в туалете, пока не выяснили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заговорил о возможной отмене отсрочки от армии для студентов, которые участвуют в протестах. По его словам, молодые люди, которые прогуливают учебу, должны защищать родину, которая находится в опасности.