В Беларуси в первый день голосования за президента зафиксировали нарушения: что говорят ЦИК и наблюдатели

Марина Лисничук Мир 13:51, 5.08.2020 Обновлено: 14:17, 5.08.2020

В Беларуси заявили о явке почти 5% в первый день досрочного голосования на выборах президента, которое стартовало 4 августа.

Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия страны, передает БЕЛТА. При этом наблюдатели говорят о нарушениях на участках.

Отмечается, что проголосовать досрочно за того или иного кандидата в президенты пришли 4,98% избирателей внесенных в списки.

В ЦИК подчеркнули, что больше всего тех, кто решил проголосовать досрочно, было в Гомельской области (7,55%). В Минске таким правом голоса воспользовались 4,77% избирателей.

Данные ЦИК Беларуси
(tvr.by)

Согласно данным Центризбиркома, по регионам явка была следующей:

  • Брестская область – 4,23%;

  • Витебская область – 5%;

  • Гомельская область – 7,55%;

  • Гродненская область – 3,39%;

  • Минская область – 4,69%;

  • Могилевская область – 4,66%;

  • Минск – 4,77%.

Со своей стороны независимые наблюдатели сообщают о нарушениях. Так, наблюдающая за ходом голосования на одном из избирательных участков в Минске Юлия Локоткова заявила в Facebook о том, что "явка по данным комиссии и наблюдателей расходится в 2, 3 и 4 раза". О нарушениях пишут в комментариях под ее постом и другие пользователи.

Наблюдатели за говорят о нарушениях на избирательных участках в Беларуси
(Facebook Юлия Локоткова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 4 августа стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет до 8-го числа. Его ввели для того, чтобы заблаговременно смогли проголосовать те, кто не сможет приди в день выборов 9 августа.

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