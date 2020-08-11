В Беларуси в день выборов устроили "ярмарки" на участках и крутили песню про "бацьку". Видео
В Беларуси в день выборов президента на некоторых избирательных участках устроили целые ярмарки с развлечениями, а также крутили по ТВ песню со скрытой рекламой Александра Лукашенко.
Соответствующие ролики появились в эфире телеканала СТВ. Так, на участке, где в том числе голосовали первые лица страны, продавали вкусности, играли музыканты в бальных платьях, а также торговали белорусской косметикой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
К ее рекламе приобщилась даже председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она отметила, что ее политический выбор сделан уже давно, а вот определиться с предпочтениями среди представленных отечественных товаров – очень сложно.
Кроме того, в эфире указанного телеканала уже после окончания голосования крутили клип на песню с такими словами: "Бацька, родны наш бацька, бульба з табою, з народнай любоўю. Аплодирую стоя супергерою". Скорее всего, так попытались скрыть рекламу действующего лидера Беларуси Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 августа Лукашенко также принял участие в голосовании. Он приехал на участок с сыном Колей. Там политика встречали гармошкой и цветами.
10 августа президент Беларуси заявил, что выборы в его стране прошли как общенациональный праздник. Что касается протестующих, то их он назвал управляемыми Западом "овцами".