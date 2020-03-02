Беларусь совместно с НАТО организовали военные учения Winter Partisan, в рамках которых в страну прибыл целый взвод британского спецназа.

Об этом сообщает "Наша Ніва". В сети появилось видео с приземлением в Беларуси военно-транспортного Airbus A400M ВВС Великобритании (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Судя по официальному сообщению Минобороны Объединённого королевства, сразу 30 морпехов в течение двух недель будут отрабатывать проведение спецопераций совместно с белорусскими коллегами. Учения закончатся 14 марта.

В Беларусь прибыл взвод бойцов НАТО

Уточняется, что мероприятие проходит в рамках подготовки миротворческой роты 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

Отмечается, что кроме военной цели, НАТО может преследовать также политическую – подготовить новые площадки для сдерживания России.

В частности, заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко выступил перед экспертами НАТО с заявлением о том, что "нужно провести в Беларуси учения с участием европейских членов НАТО. Раз Белоруссия — мост между Западом и Востоком, то там не может быть только российских учений, нужны и американские".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны Беларуси заявило, что намерено расширять сотрудничество с НАТО.

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