Умерла Любовь Нетупская, сообщившая о победе над Германией во Второй мировой

В белорусском Гомеле 6 декабря на 101-м году жизни умерла ветеран Второй мировой войны Любовь Нетупская, сообщившая о подписании Германией акта о безоговорочной капитуляции.

Именно она в ночь на 9 мая 1945 года передала новость о победе в Москву тогдашнему руководству СССР, пишет Sputnik.by. О смерти бывшей телефонистки сообщила ее дочь Лариса Зуникова.

Что известно о Любови Нетупской?

Родилась в Ступинском районе Московской области.

В возрасте 20 лет ушла на фронт – в мае 1942-го. Ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон.

В действующую армию попала через два года. Ее направили в штаб 1 Белорусского фронта.

Участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии.

В Берлин вошла в день его взятия 2 мая 1945 года.

В ночь с 8 на 9 мая этого же года передала в Москву информацию о подписании акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны, также была награждена медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

После войны жила с мужем в Беларуси.

"Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа", – сообщила дочь ветерана.

Любовь Нетупская Telegram НТВ

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в сети поделились фотографиями 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игоря Малицкого, который посетил воинов ВСУ на Донбассе.

Еще парнем ему пришлось пройти ад четырех нацистских концлагерей, среди которых был и "Аушвиц" в Освенциме.