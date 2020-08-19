В Беларуси умер еще один участник протестов
В военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который был ранен во время мирных протестов в Беларусе после выборов.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на рассказ его родственников. Известно, что он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации города.
В частности, родственники Шутова отметили, что общались с очевидцами событий, которые подчеркнули, что на митингах мужчина не дрался и не конфликтовал – он просто шел. При этом выстрел, который получил брестчанин, считают люди, был сделан с крыши здания.
"Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск", – говорится в сообщении.
После дочь погибшего Людмила рассказывала изданию, что у ее отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, а врачи не дают никакого прогноза".
Белорусское СМИ добавляет: в МВД страны ранее сообщали о том, что в Бресте вечером, 11 августа, правоохранители стреляли в протестующих из огнестрельного оружия на поражение и, по их данным, есть раненый. При этом неизвестно, имели ли они в виду Геннадия Шутова.
"Полиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх... 9-11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Было госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции", – напоминает издание.
Подчеркивается, что сердце Геннадия Шутова остановилось в минском военном госпитале в 10:20 во вторник, 19 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Расследователи опровергли эту версию и заявили, что мужчина умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации неизвестного устройства.
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