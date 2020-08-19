В Беларуси умер еще один учасник протестов

Житель Бреста Геннадий Шутова был ранен на протестах в Беларуси.

В военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который был ранен во время мирных протестов в Беларусе после выборов.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на рассказ его родственников. Известно, что он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации города.

В частности, родные Шутова отметили, что общались с очевидцами событий, которые подчеркнули, что на митингах мужчина не дрался и не конфликтовал – он просто шел. При этом выстрел, который получил брестчанин, считают люди, был сделан с крыши здания.

Геннадий Шутов

"Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск", – говорится в сообщении.

После дочь погибшего Людмила рассказывала изданию, что у ее отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, а врачи не дают никакого прогноза".

Подчеркивается, что сердце Геннадия Шутова остановилось в минском военном госпитале в 10:20 во вторник, 19 августа.

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