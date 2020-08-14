В Беларуси у задержанного нашли "удостоверение СБУ" с фото Бандеры. Видео

В Беларуси на госканале "Беларусь 1" показали сюжет о задержании оппозиционера активиста Юрия Воскресенского, где в кадре показали якобы удостоверение с символикой СБУ и изображения Степана Бандеры.

На видео задержанного Воскресенского назвали "организатором протестных акций" в Минске и "координатором" штаба оппозиционера Виктора Бабарыки.

Украинская журналистка Янина Соколова в Facebook отметила, что для полноты картины не хватило лишь найти "визитку Яроша".

Фото Степана Бандеры Скриншот

"На видео – допрос задержанного, якобы "координатора массовых акций протеста" Юрия Воскресенского, который признался, что якобы был в сотрудничестве с русскими по дестабилизации ситуации в Беларуси. Мол те дали ему 30 тысяс рублей (более 11 тыс. грн – Ред.) на лазеры, которыми можно светить в глаза ОМОНа, когда тот нападет. Судя по всему купленные лазеры были российского производства, потому что не помогли", – написала она.

Юрий Воскресенский Скриншот

"Удостоверение СБУ" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты Беларуси и России нашли в протестах "след" Украины и США.

Также стало известно, что в Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.