В Беларуси тысячи авто перекрыли проспект в знак протеста. Видео
В Беларуси тысячи автомобилистов перекрыли проспект в знак протеста после "инаугурации" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Зрелищное видео, снятое с дрона на проспекте Победителей в Минске, опубликовали в телеграм-канале "Мая краіна Беларусь".
Отмечается, что такой массовой поддержки протестов в Беларуси водителями еще не было.
"На видео с дрона наглядно видно, насколько масштабной была блокировка дорог в районе Стелы и прилегающих улиц", – отметили под видео.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Беларуси 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Лукашенко назвал дрянью граждан, протестующих против его режима. Такое заявление политика прозвучало во время его выступления перед силовиками после церемонии инаугурации.
В Беларуси оппозиционеры осудили вступление в должность Лукашенко, а в соцсетях призвали граждан выйти на улицы в знак протеста.
Главы МИД многих стран тоже заявили, что не признают эту "тайную инаугурацию".