В Беларуси трогательно простились с парнем, умершим после избиения силовиками. Фото и видео

В пятницу, 13 ноября, в разных городах Беларуси простились с 31-летним Романом Бондаренко, умершим после избиения силовиками на Площади перемен в Минске.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на Площади перемен собрались сотни людей. Они сделали импровизированный алтарь со свечами и цветами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также дети приносят игрушки к месту памяти Романа Бондаренко.

В других городах неравнодушные жители выстроились в тысячи живых цепей солидарности. В Могилеве ОМОН потребовал от людей разойтись.

На Площади перемен собрались сотни людей Telegram "Страна для жизни"

Дети приносят игрушки к месту памяти Романа Бондаренко Telegram "Беларусь головного мозга"

Белоруси приносят цветы и свечи Telegram "Беларусь головного мозга"

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Роман Бондаренко умер после избиения Telegram "Беларусь головного мозга"

С Бондаренко прощаются в разных городах Беларуси Telegram "Беларусь головного мозга"

Напомним, вечером 11 ноября люди в гражданской форме и масках приехали на Площадь перемен, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Люди из окружающих домов попытались узнать у них, что происходит, и во дворе начался конфликт.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал. Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?" Оттолкнул Рому ближе к муралу, тот пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой", – цитирует Tut.by одну из свидетельниц произошедшего.

По словам соседей, после этого Бондаренко задержали, посадили в микроавтобус и увезли.

"Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет. Нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках", – рассказала сестра пострадавшего Ольга Кучеренко еще до того, как стало известно о его смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, позднее родственники сообщили, что вечером 12 ноября Бондаренко скончался от полученных травм.