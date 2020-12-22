В Беларуси Тихановскую и ее соратников обвинили в "экстремизме"

Генеральная прокуратура Беларуси зарегистрировала дела о "создании экстремистского формирования и руководства им" против оппозиционерки Светланы Тихановской, а также ее соратников по Координационному совету. Речь идет о Марии Колесниковой, Максиме Знаке, Павле Латушко, Ольге Ковальковой и Сергее Дылевском.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что в отношении соучредителя фонда солидарности By_help Алексея Леончика возбуждено уголовное дело в связи с финансированием деятельности "экстремистской группировки".

По информации Генпрокуратуры Беларуси, все материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Там, в свою очередь, уже успели зарегистрировать производство против вышеуказанных оппозиционных деятелей по факту "заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

В Беларуси с начала августа 2020 года не прекращаются протесты. Люди выходят на массовые митинги, требуя честных выборов и перезагрузки власти. По итогам волеизъявления 9 августа, победу с результатом 80,1% якобы одержал нелегитимный президент Александр Лукашенко. Однако с этим не согласились ни сами белорусы, ни мировая общественность.

Пытаясь отстоять демократические ценности, белорусский народ каждые выходные выходит на акции, которые заканчиваются массовыми задержаниями и насилием со стороны правоохранителей.

Так, во время последнего Марша народного трибунала 20 декабря было задержано около 20 человек. В другие дни число достигало сотен арестованных.

Как сообщал OBOZREVATEL: