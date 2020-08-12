В Беларуси телеведущие уволились на фоне протестов: не захотели "улыбаться с экрана"

В Беларуси двое телеведущих заявили об увольнении на фоне масштабных протестов против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

По словам журналистов, они приняли такое решение именно из-за ситуации в стране, которая продолжается уже третий день подряд. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

"Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда вы прочитаете мой пост, т. к. глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда "выбор" уже сделан – я не боюсь! Друзья! Люди! И вы не бойтесь! Не лишайте будущего наших детей!" – написала в Facebook телеведущая "СТВ" Татьяна Бородкина.

Телеведущая белорусского канала "СТВ" Татьяна Бородкина уволилась после протестов в стране (Facebook Tanya Borodkina)

По этой же причине заявил об увольнении спустя 10 лет работы и белорусский телеведущий государственного канала "АТН" Сергей Козлович.

Телеведущий государственного канала Беларуси "АТН" Сергей Козлович заявил об увольнении на фоне протестов в стране (Instagram sergey_kozlovich)

"Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии "АТН" я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", – написал он в Instagram.

Скриншот поста (Facebook Tanya Borodkina)

Скриншот (Instagram sergey_kozlovich)

Как сообщал OBOZREVATEL, столкновения в Минске в третью ночь протестов продолжались до трех часов утра 12 августа. В результате части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы столицы. Вскоре ситуация успокоилась, с улиц сняли оцепление и восстановили движение транспорта на основных магистралях.