В Беларуси судили глухонемого за "выкрикивание лозунгов"

В Беларуси задержали, а затем судили глухонемого парня за то, что он якобы участвовал в акции протеста и "громко выкрикивал лозунги".

Об этом сообщило kp.by. 23-летнего жителя Гомеля по имени Александр задержали 12 августа на автобусной остановке.

Его мать рассказала журналистам, что ОМОНовцы схватили парня, когда он возвращался с работы.

"Он делал пересадку в центре города и на остановке ждал автобуса. Когда Саша уже входил в салон, в этот момент подъехал автозак, сына вытащили из автобуса и затянули в автозак", – рассказала женщина.

По словам женщины, ее сын практически с детства ничего не слышит и не может говорить. Понимает его только она.

"Саша показывал на слуховой аппарат, пытался объяснить, что не слышит, но на это не обращали внимания. Наоборот, его начали бить – по ногам, по голове", – рассказала мать задержанного.

В автозаке парня поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и не разрешали поднимать голову.

Суд Железнодорожного района Гомеля 16 сентября рассмотрел административное дело, признал вину Александра недоказанной и оправдал его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске (Беларусь) сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против Александра Лукашенко.