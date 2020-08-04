В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента

В Беларуси 4 августа стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет до 8 августа включительно.

Его ввели для того, чтобы заблаговременно смогли проголосовать те избиратели, которые не смогут приди в день выборов 9 августа. В списки таких были внесены 6 844 932 граждан, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. При этом белорусам не нужно объяснять причины, по которым они не смогут проголосовать в основной день.

В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Напомним, что в выборах президента Беларуси участвуют пять кандидатов: лидер государства с 1994 года Александр Лукашенко, глава партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель ОО "Говори правду!" Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы – переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016-2019 гг.) Анна Канопацкая.

Для того, чтобы проголосовать за того или иного кандидата, избирателю нужно иметь паспорт. Хотя бюллетень выдается и при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Также проголосовать можно по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси пройдет с 4 по 8 августа

"Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина", – говорится в сообщении.

В избирательной гонке на пост главы государства участвуют пять кандидатов

Известно, что досрочное голосование не проводится на участках, которые организовали в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси таких 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В Беларуси а за пределами страны создано 5767 участков для голосования на выборах президента

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил изменить Конституцию страны. Изменения в Основной Закон он намерен провести в течение пяти лет путем голосования на референдуме.