В Беларуси старший следователь СК уволился и призвал "изгнать диктатора Лукашенко"

Сотрудник следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку на фоне протестов из-за результатов выборов в стране.

Он также призвал земляков бороться до конца и "изгнать диктатора Лукашенко". Фото рапорта об увольнении правоохранитель поделился в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, капитан юстиции, следователь Партизанского районного отдела СК по городу Минск заявил, что лично видел, как сотрудники ОМОНа Беларуси избивали на митингах мирных демонстрантов. В своем рапорте он привел несколько примеров таких сцен насилия и подчеркнул, что не намерен работать в правоохранительных органах, когда в стране происходят такие события.

Рапорт белорусского следователя (Instagram astap_mystery)

"Сограждане, боритесь до победного конца, изгоняя диктатора и беззаконность вместе с ним!" – обратился Остапович к белорусам.

Остапович решил уволиться из-за протестов в Беларуси (Instagram astap_mystery)

На опубликованных в сети фото видно, что при увольнении, помимо рапорта и удостоверения, следователь СК по Минску оставил еще некоторые вещи. Среди них оружие, ремень, пропуск и ключи.

Следователь Партизанского районного отдела СК по городу Минск заявил, что лично видел, как ОМОН избивал мирных протестующих (Instagram astap_mystery)

Из-за действий коллег-правоохранителей Остапович решил уволиться (Instagram astap_mystery)

Фото рапорта Остаповича (Instagram astap_mystery)

Скриншот сообщения (Instagram astap_mystery)

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