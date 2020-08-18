В Беларуси старший следователь СК уволился и призвал "изгнать диктатора Лукашенко"

Старший следователь СК по Минску уволился, в том числе и из-за действий силовиков на протестах в Беларуси.
Сотрудник следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку на фоне протестов из-за результатов выборов в стране.
Он также призвал земляков бороться до конца и "изгнать диктатора Лукашенко". Фото рапорта об увольнении правоохранитель поделился в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, капитан юстиции, следователь Партизанского районного отдела СК по городу Минск заявил, что лично видел, как сотрудники ОМОНа Беларуси избивали на митингах мирных демонстрантов. В своем рапорте он привел несколько примеров таких сцен насилия и подчеркнул, что не намерен работать в правоохранительных органах, когда в стране происходят такие события.
Рапорт белорусского следователя (Instagram astap_mystery)
"Сограждане, боритесь до победного конца, изгоняя диктатора и беззаконность вместе с ним!" – обратился Остапович к белорусам.
Остапович решил уволиться из-за протестов в Беларуси (Instagram astap_mystery)
На опубликованных в сети фото видно, что при увольнении, помимо рапорта и удостоверения, следователь СК по Минску оставил еще некоторые вещи. Среди них оружие, ремень, пропуск и ключи.
Следователь Партизанского районного отдела СК по городу Минск заявил, что лично видел, как ОМОН избивал мирных протестующих (Instagram astap_mystery)
Из-за действий коллег-правоохранителей Остапович решил уволиться (Instagram astap_mystery)
Фото рапорта Остаповича (Instagram astap_mystery)
Скриншот сообщения (Instagram astap_mystery)
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Беларуси двое телеведущих заявили об увольнении на фоне масштабных протестов против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.
Позже еще один белорусский телеведущий по этой же причине написал заявление об увольнении.
В сети распространили видеобращения бывших сотрудников силовых структур Беларуси, которые выбрасывают свою форму в знак протеста против жесткого разгона активистов.
Также сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович уволился со своей должности в знак протеста.
Помимо этого, в Беларуси глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко уволился из-за избиения силовиками его двоюродного брата, который участвовал в протестах после выборов в стране.
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