В Беларуси создали новую модель опросов: Лукашенко поддержали всего 13% населения

С лета 2020 года проводить исследования мнений в Беларуси стало сложнее: даже голосования за политиков на сайтах медиа приравняли к незаконным опросам. Произошло это после того, как СМИ пытались выяснить у аудитории, кого бы они выбрали президентом. Почти во всех рейтингах Александр Лукашенко набрал менее 5%. В ответ на запрет несколько энтузиастов разработали инновационный метод социологических опросов – через Viber-бот.

Подробнее о том, как работает инициатива и кого считает реальным лидером аудитория, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как создавали Viber-бот

"Народный опрос" создала команда обычных белорусов, которые не относятся к штабам кандидатов и другим политическим силам, – проектного менеджера Екатерины и работников IT Вадима и Анны (имена изменены в целях безопасности). Затем к ним присоединилось еще несколько человек. В одном из Telegram-чатов сформировалась команда желающих подать заявки на Social Technology Hackathon 2020, который организовывали кандидаты в президенты Валерий Цепкало и Виктор Бабарико, и ребята решили поучаствовать.

"На этом хакатоне планировали выбрать инструмент для альтернативного подсчета голосов на выборах президента. Мозговой штурм привел нас к идее запустить опрос через Viber-бот, ведь Viber – самый популярный мессенджер в Беларуси", – рассказывает Екатерина.

Но тут возникли трудности: аудитория мессенджера смещенная – только пользователи интернета, а значит, данные будут не точные.

"Из-за смещения выборки решили использовать старый добрый метод опроса на улицах – чтобы охватить и тех, кто не пользуется приложением. К тому же, нам хотелось понять, что Viber-опрос дает достоверные результаты, ведь чем больше есть похожих данных, полученных через разные методики опроса, тем достовернее итоговые цифры", – добавляет Екатерина.

В результате уличного опроса удалось собрать мнения более тысячи человек из всех регионов Беларуси и типов населенных пунктов.

Работа на хакатоне шла большей частью онлайн. К команде присоединились дизайнеры, девелоперы, создатели проморолика на YouTube – только к нему руку приложило 18 человек. Был создан Viber-бот (присоединилось 45 тысяч человек), подготовлена математическая модель, которая обрабатывает данные.

Что показал опрос

Рано утром 7 августа появились первые результаты. В расчет взяли 32 тысячи мнений. Опрос показал: рейтинг Александра Лукашенко не превышает 18%, а вот Светлану Тихановскую поддерживают до 80% избирателей.

"Цифры сильно расходятся с официальными, опубликованными ЦИК (напомним, по результатам ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская – только 10%). Это говорит о том, что выборы были сфальсифицированы и с вероятностью 99,9% Александр Лукашенко не мог победить в первом туре", – делает вывод Екатерина.

После выборов "Народный опрос" не остановился

Ребята решили, что не хотят оставаться в стороне во время напряженной политической ситуации, и запустили регулярные опросы. Каждую неделю подписчикам Viber-бота приходит ссылка на Google-форму, в которой нужно ответить на самые разные вопросы – отношение к протестам, готовность участвовать в них, ожидания и прогнозы политической ситуации в стране.

Кроме этого, команда занимается подсчетом рейтинга потенциальных кандидатов в президенты на новых выборах. Исходя из данных, большинство избирателей видят новым президентом Беларуси банкира и мецената Виктора Бабарико, а также бывшего министра культуры Павла Латушко. Эти рейтинги переносятся на все население, исходя из характеристик. Инициатива расширяет аудиторию, чтобы делать опросы чаще и привлекать людей разных профессий. Так, в последнем исследовании приняли участие более 9 тысяч человек.

Откуда берутся силы

В команде на постоянной основе работают несколько социологов и математиков, в том числе из-за рубежа, с ними ребят свел хакатон. Помогают и волонтеры, готовы стать ими неравнодушные иностранцы, в том числе украинцы. Есть те, кто помогает вести Instagram и писать тексты, есть помощник по контактам с медиа, эксперты по составлению опросов, те, кто периодически помогает наладить работу сайта и Viber-бота. Ребята сетуют: очень мало тех, кто остается работать на постоянной основе, а нужны эксперты по анализу данных, помощники по продвижению в социальных сетях, программисты.

К тому же, остаются расходы на вычислительные мощности и рекламу. Чтобы оплатить их, команда решила создать проект на Patreon – здесь их может поддержать каждый, оформив подписку на любую сумму. Подписку, к слову, можно отменить после первого списания средств.

Вместе с тем есть и успехи, которые можно праздновать: на хакатоне менторы посоветовали написать научную публикацию, чтобы добиться признания международного сообщества ученых, и Екатерина с командой согласились.

"Наша статья поможет признать фальсификацию выборов. Это стало одним из вдохновляющих факторов. Мы отправили статью в несколько научных журналов, опубликовали препринт (черновик) на arxiv – самой большой бесплатной базе научных статей, самостоятельно вышли на нашего вдохновителя Эндрю Гелмана, и он заинтересовался публикацией. Кстати, он ведет блог – и мы очень надеемся, что там будет информация и о нас", – отметила она.