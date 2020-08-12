В Беларуси сообщили о задержании "координатора и спонсора" протестов в Минске. Коллаж

В Беларуси задержали "координаторов и спонсора" проведения массовых протестов в Минске. У одного из мужчин в рюкзаке нашли более $10 тысяч, которые якобы предназначались для платы участникам массовых беспорядков.

Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси. Отмечается, что "координатор" снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда управлял акциями в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями", – пишет агенство.

При задержании "спонсор", у которого обнаружили деньги, оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Пишут, что он был ранее судим за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылку особо опасных психотропных веществ и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, столкновения в Минске в третью ночь протестов длились до трех часов утра. В результате части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы столицы.