В Беларуси сообщили о похищении адвоката Колесниковой

В четверг, 24 сентября, в Беларуси перестала выходить на связь адвокат Людмила Казак, которая защищает оппозиционерку Марию Колесникову.

Об этом сообщило TUT.BY со ссылкой на слова адвоката Виктора Мацкевича. Супруг Казак подал заявление о похищении человека в РУВД Центрального района.

"В 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", – сообщил Мацкевич.

Он заявил, что, по его мнению, исчезновение правозащитницы связано с ее профессиональной деятельностью.

Позднее пресс-служба ГУВД Минска сообщила, что Казак задержана за совершение административного правонарушения и доставлена в один из отделов внутренних дел в Минске.

Ранее в СИЗО оказались еще два адвоката, связанные с Координационным советом и защитой его членов – Максим Знак и Илья Салей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске суд Партизанского района 21 сентября отклонил жалобу защиты белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и оставил ее под стражей.

Колесниковой официально предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.