В Беларуси собрались на новые акции протеста, есть задержанные

Марина Погорилко Мир 17:46, 5.09.2020 Обновлено: 17:46, 5.09.2020

В субботу, 5 сентября, в столице Беларуси Минске собрались новые акции протеста, в результате которых задержаны 30 человек.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич. Она отметила, что задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

"Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", – заявила Ганусевич.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против власти Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд. В самых масштабных протестных акциях в истории страны приняли участие сотни тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 августа, в Беларуси произошли новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко. В Минске демонстранты прошли колонной по проспекту Независимости. Состоялись задержания и столкновения с ОМОНом. OBOZREVATEL следил за событиями онлайн.

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