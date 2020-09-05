В Беларуси собрались на новые акции протеста, есть задержанные
В субботу, 5 сентября, в столице Беларуси Минске собрались новые акции протеста, в результате которых задержаны 30 человек.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич. Она отметила, что задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.
"Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", – заявила Ганусевич.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против власти Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд. В самых масштабных протестных акциях в истории страны приняли участие сотни тысяч человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 августа, в Беларуси произошли новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко. В Минске демонстранты прошли колонной по проспекту Независимости. Состоялись задержания и столкновения с ОМОНом. OBOZREVATEL следил за событиями онлайн.