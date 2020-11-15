В Беларуси силовики задержали более сотни протестующих. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 13:56, 15.11.2020 Обновлено: 14:05, 15.11.2020

В воскресенье, 15 ноября, протестующие против властей в Беларуси традиционно собрались на марши в разных городах. Их девизом стал "Я выхожу!"

Как сообщают белорусские СМИ, мобильный интернет пропал в Минске с самого утра, позднее закрыли все станции метро в центре города.

В Минск стянули колонны спецтехники и ОМОНа. В центре силовиков было больше, чем прохожих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около 11 часов (10 часов по Киеву) в городе начались задержания демонстрантов. На данный момент задержаны более 100 человек.

После 13 часов по Киеву на Площади перемен в Минске против людей применили спецсредства – произошла серия взрывов, митингующие разбежались.

По проспекту Пушкина проехали водометы, автозаки и техника с колючей проволокой
tut.by
У станции метро "Пушкинская" силовики задержали участников марша
tut.by
Всего задержаны более 100 человек
tut.by
В центре Минска силовиков было больше, чем прохожих
tut.by
Силовики были вооружены огнестрельным оружием
tut.by
Против людей применили спецсредства
tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в разных городах Беларуси простились с 31-летним Романом Бондаренко, умершим после избиения силовиками на Площади перемен в Минске.

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Мир

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