В Беларуси силовики выбрасывают форму в знак протеста. Видео

В сети распространили видеобращения бывших сотрудников силовых структур Беларуси, которые выбрасывают свою форму в знак протеста против жесткого разгона активистов.

Более десяти соответствующих роликов опубликовали в местном Telegram-канале NEXTA Live (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Многие говорят, что гордились тем, где служили, а сейчас им стыдно за силовые структуры. Затем бывшие военные снимают форму и выбрасывают или даже сжигают ее.

"Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", – говорит мужчина на одном из видео.

Как писал OBOZREVATEL ранее, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.