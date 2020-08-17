В Беларуси силовики рассказали, как им досталось от митингующих и пожаловались на травмы. Видео

Карина Бондаренко Мир 06:05, 17.08.2020

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси рассказали, как пострадали во время митингов в Минске и показали полученные травмы.

Соответствующий видеоролик под названием "Акции, где получают увечья, не нужны, потому что страдают все стороны конфликта" опубликовали на канале белорусского МВД в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В нем содержатся рассказы от двух пострадавших силовиков. Один из правоохранителей пожаловался, что был доставлен в больницу после попавшей в лицо бутылки. В результате он лишился зуба и у него рассечена губа.

Силовик пожаловался на травмы
МВД Беларуси в YouTube

"Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь", – сказал военнослужащих внутренних войск МВД.

У него рассечена губа
МВД Беларуси в YouTube

Другой силовик пожаловался, что подвернул ногу, когда на них надвинулась часть митингующих. Мужчина получил перелом лодыжки и перенес операцию.

Правоохранитель подвернул ногу во время протестов
МВД Беларуси в YouTube
Он рассказал о перенесенной операции
МВД Беларуси в YouTube

Как писал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости состоялся митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

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