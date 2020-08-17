В Беларуси силовики рассказали, как им досталось от митингующих и пожаловались на травмы. Видео

В Беларуси силовики рассказали, как им досталось от митингующих. Коллаж

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси рассказали, как пострадали во время митингов в Минске и показали полученные травмы.

Соответствующий видеоролик под названием "Акции, где получают увечья, не нужны, потому что страдают все стороны конфликта" опубликовали на канале белорусского МВД в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В нем содержатся рассказы от двух пострадавших силовиков. Один из правоохранителей пожаловался, что был доставлен в больницу после попавшей в лицо бутылки. В результате он лишился зуба и у него рассечена губа.

Силовик пожаловался на травмы МВД Беларуси в YouTube

"Я опустился вниз, присел на колени, и вижу, что капает кровь очень сильно. Я встал, у меня был болевой шок, потом сел, тут ко мне подбежали врачи и начали оказывать мне помощь", – сказал военнослужащих внутренних войск МВД.

У него рассечена губа МВД Беларуси в YouTube

Другой силовик пожаловался, что подвернул ногу, когда на них надвинулась часть митингующих. Мужчина получил перелом лодыжки и перенес операцию.

Правоохранитель подвернул ногу во время протестов МВД Беларуси в YouTube

Он рассказал о перенесенной операции МВД Беларуси в YouTube

Как писал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 16 августа, в Минске на площади Независимости состоялся митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!