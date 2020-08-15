В Беларуси – седьмой день протестов: что происходит в бастующих городах. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 14:51, 15.08.2020 Обновлено: 15:25, 15.08.2020

В Беларуси проходит уже седьмой день протестов против итогов президентских выборов. Люди вышли на улицы всех крупных городов страны.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, в Минске тысячи людей пришли к метро "Пушкинская", где погиб 34-летний активист Александр Тарайковский.

Также сотрудники минского аэропорта вышли с акцией против насилия в Беларуси (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Протестующие пикетировали изолятор на Окрестина, где пытали задержанных. Среди активистов замечен рэпер Макс Корж.

Демонстранты держали плакаты "81 пропавший без вести", "Не забудем. Не простим", "Окрестина = Освенцим", "Минск. Хабаровск. Куштау", "Разберемся без Путина".

Тем временем в Гродно и Бресте бойцы ВДВ выразили солидарность с участниками протестов. Они прошлись по улицам с плакатами "Мы с народом" и дарили женщинам цветы.

Жители Борисова также протестовали под зданием горсовета, требуя мэра выйти к народу.

В Верхнедвинске состоялась мирная акция – люди с детьми держали в руках белые и красные шарики.

В Заславле неравнодушные собрались почтить память погибшего Тарайковского. Они скандировали "Не забудем. Не простим" и аплодировали.

В Барановичах люди маршем прошли к местному СИЗО.

Аналогичные акции солидарности прошли в Ивье, Могилеве, Старых дорогах, Витебске, Березе.

На митинг в Минске пришел Макс Корж.
tut.by
Протестующие в Минске держали табличку "81 пропавший без вести".
Telegram Nexta
Протестующие в Минске держали таблички "Не забудем. Не простим" и "Окрестина = Освенцим".
Telegram Nexta
Протестующие в Минске пришли с плакатом "Фашист остается фашистом в любом маскараде".
Telegram Nexta
Протестующие в Минске пришли с плакатом "Разберемся без Путина".
Telegram Nexta
В Бресте бойцы ВДВ выразили солидарность с народом Беларуси.
Telegram Nexta
В Гродно бойцы ВДВ выразили солидарность с народом Беларуси.
Telegram Nexta
Десантники в Гродно дарили женщинам цветы.
Радио Свобода
Бойцы ВДВ в Гродно держали плакаты "Мы с народом".
Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, первый официальный погибший на протестах в Минске Александр Тарайковский, вероятно, умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

14 августа главный соперник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, предложив всем мэрам городов 15-16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

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