Белорусские медики четко знают, что и как надо делать в ситуации с COVID-19.

С таким заявлением выступила глава Совета Республики Наталья Кочанова, передает БЕЛТА. По ее словам, стране "не нужен лишний контроль".

"Сегодня не надо мешать нашей системе здравоохранения. Там четко знают, что надо делать, как надо делать", – сказала она.

Спикер напомнила, что глава государства Александр Лукашенко поставил задачу – обеспечить медиков всем необходимым, прежде всего, индивидуальными средствами защиты.

Также она призвала журналистов "не вбрасывать фейки".

Лукашенко игнорировал COVID-19. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко ранее неоднократно отличился заявлениями о том, что COVID-19 не является такой уж опасной болезнью, как считают в других странах. Однако недавно в Беларусь прибыла делегация ВОЗ с проверкой, а президент вскоре обратился за помощью к ЕС.

В стране обнаружили уже более 2,5 случаев заражения, почти как в Украине.