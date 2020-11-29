В Беларуси разоблачили женщину, которая играла разные роли на ТВ в поддержку Лукашенко

Журналистка белорусского государственного ТВ Юлия Артюх в сюжетах телеканала исполняла различные роли – от "руководительницы общественной организации" до "жены офицера".

Об этом рассказали в сюжете издания "Настоящее время". Женщина является сторонницей самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В сюжете показаны скриншоты из эфиров, в которых Артюх была участницей автопробега, председателем общественного объединения "Будущее без границ", многодетной матерью на женском форуме "За Беларусь" и женой офицера.

На телеканале СТВ она также периодически появляется как журналистка или ведущая программ.

Участница автопробега Скриншот

Многодетная мать Скриншот

Глава общественной организации Скриншот

Ведущая СТВ Скриншот

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